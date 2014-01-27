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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 17:05 BJT

韩国金融：韩国央行称其中国QFII投资额度增加3亿美元

路透首尔1月27日 - 韩国央行周一表示，中国国家外汇管理局将允许其在合格境外机构投资者制度(QFII)的投资额度增加3亿美元。

韩国央行在2012年3月取得QFII投资资格，额度为3亿美元。

根据中国外管局周一公布的数据，截至1月27日，中国本月已向授权的海外机构投资人释出34亿美元新额度。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)
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