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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 15:19 BJT

表格：外资及陆资在台股大卖超443.88亿台币，史上第四大

路透台北2月5日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超443.88亿台币，创下台股史上第四大单日卖超金额纪录。外资及陆资已连续第二日卖超，两日来共卖超615.44亿台币；上交易日修正后为卖超171.56亿台币。

根据中国信托投信的统计，外资及陆资于台股卖超前三大纪录分别为2007年7月27日的623.98亿台币、2007年3月12日的549.37亿、2007年8月1日的489.92亿台币。

三大法人今日合计卖超474.80亿台币，上交易日修正后为卖超198.06亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/5 -443.88 -25.49 -5.43 -474.80

本月累计 -443.88 -25.49 -5.43 -474.80

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

2013

12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
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