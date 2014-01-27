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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 18:00 BJT

香港个股：耀才证券大股东减持股份，引入周大福为第二大股东

路透香港1月27日 - 香港中小型券商--耀才证券金融集团有限公司 周一宣布，其大股东以先旧后新方式减持公司股权，涉及股份价值1.95亿港元，并引入私人投资公司周大福为公司的第二大股东。

公司的声明称，公司控股股东兼主席叶茂林按每股1.3港元出售1.5亿股旧股予包括周大福在内的七名独立承配人，然后再按同等价格认购7,500万股耀才证券新股，叶氏将因此套现9,750万港元。

配售价较公司上周五收盘价1.59港元折让18.2%。该公司股份今天暂停买卖，并将于周二恢复交易。

完成配售及认购后，周大福将持有耀才证券经扩大已发行股本的8.92%，为第二大股东。叶茂林的持股量则由72.33%降至60.8%。

耀才证券拟将配售新股所得用为一般营运资金，并指此项交易可扩大股东基础，增强公司的股份流通性。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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