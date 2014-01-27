更新版 1-中港个股：国寿去年净利增120%惟逊预期，因四季度获利大减

(新增分析师评论)

路透香港1月27日 - 中国最大寿险商--中国人寿 预计2013年度净利同比增长120%，惟幅度逊于市场预期，因四季度获利大减。

国寿于交易所的声明称，预计去年度净利按年增长约120%，至243.34亿元人民币，主要原因是投资收益增加以及同比基数较低。

不过根据汤森路透综合28名分析师预测，国寿去年净利285.25亿元，按年增长158%。

分析师称，寿险商的盈利很大程度上反映其投资表现，故波动性较大，但相信国寿的资本水平有助缓和资产价格下跌带来冲击。

大和资本市场的分析师Jerry Yang称，“盈利增幅低于市场预期，主要受第四季股市下滑的影响，但相信这不会影响该股的投资评级，因为投资者更着眼于核心业务表现，尤其是下半年的新业务价值增长情况。”

野村则继续看淡寿险股，因该行相信倒挂的收益率曲线对寿险公司的新业务价值增长带来更大压力。

按路透的计算，国寿去年第四季净利6.45亿元，比2012年同期36.33亿元，下跌82%。同期中国股市沪综指 下跌2.7%，2013年全年计则跌6.7%。

公司于2012年净利为110.61亿元人民币，每股盈利0.39元。

国寿此前向投资者承诺，将改变上半年专注于保费规模增长的营运策略，下半年将通过专注长期期交业务来提升整体业务价值。

新业务价值反映新造保单获利能力，为寿险股估值的重要指标。

稍早中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 亦预告，去年净利同比增长80%左右，受投资收益同比大幅上升所致。

国寿H股今天收跌2.9%，报21.8港元；其A股亦跌4.11%，报13.76元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯/林高丽)