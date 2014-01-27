更新版 1-中港个股：国寿去年净利增120%惟逊预期，因四季度获利大减

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(新增分析师评论)
路透香港1月27日 - 中国最大寿险商--中国人寿 预计2013年度净利同比增长120%，惟幅度逊于市场预期，因四季度获利大减。
国寿于交易所的声明称，预计去年度净利按年增长约120%，至243.34亿元人民币，主要原因是投资收益增加以及同比基数较低。
不过根据汤森路透综合28名分析师预测，国寿去年净利285.25亿元，按年增长158%。
分析师称，寿险商的盈利很大程度上反映其投资表现，故波动性较大，但相信国寿的资本水平有助缓和资产价格下跌带来冲击。
大和资本市场的分析师Jerry Yang称，“盈利增幅低于市场预期，主要受第四季股市下滑的影响，但相信这不会影响该股的投资评级，因为投资者更着眼于核心业务表现，尤其是下半年的新业务价值增长情况。”
野村则继续看淡寿险股，因该行相信倒挂的收益率曲线对寿险公司的新业务价值增长带来更大压力。
按路透的计算，国寿去年第四季净利6.45亿元，比2012年同期36.33亿元，下跌82%。同期中国股市沪综指 下跌2.7%，2013年全年计则跌6.7%。
公司于2012年净利为110.61亿元人民币，每股盈利0.39元。
国寿此前向投资者承诺，将改变上半年专注于保费规模增长的营运策略，下半年将通过专注长期期交业务来提升整体业务价值。
新业务价值反映新造保单获利能力，为寿险股估值的重要指标。
稍早中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 亦预告，去年净利同比增长80%左右，受投资收益同比大幅上升所致。
国寿H股今天收跌2.9%，报21.8港元；其A股亦跌4.11%，报13.76元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯/林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30