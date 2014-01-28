版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 12:30 BJT

路透调查：中国1月官方制造业PMI料降至六个月低点50.5，经济内生动力不足

* 公布项: 中国1月官方制造业PMI
    * 公布时间: 2月1日(周六)约9:00
    * 路透预估中值: 50.5
    * 预估区间: 50.2-51.0
    * 历史数据: 12月--51.0；11月--51.4；10月--51.4

    路透综合11位分析机构预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计将降至50.5，为连
续第二个月下滑，且为去年7月以来最低水准。
    
    分析人士认为这固然和季节性因素影响脱不了干系，同时也反映出国内经济内生动力相对不足。预计一季
度经济延续偏弱格局，但全年来看在政府上下限管理的谨慎调控下，宏观经济将保持平稳。
    
    “1月PMI下滑和春节因素有关，年前经济活动一般都是放缓的，而且从主要经济指标来看，经济内生动力
也相对不足，”中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤称。
    
    官方PMI回落其实和稍早出炉的汇丰中国制造业PMI初值走势一致。受产出和新订单等指数纷纷回落影响，
汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。 
    
    交通银行金融研究中心宏观研究员陈鹄飞指出，虽然1月PMI下滑，但他并不悲观：因为倘若和去年同期相
比，1月PMI还高出0.1个百分点；尤其是生产分项指数预计为53.3，比去年同期还要高出2个百分点，其实是有
明显的改善，全球经济恢复性向好预计将拉动中国加工贸易未来有大的改观。
    
    “整个经济还是在改善，不过重资本重化工领域如钢铁煤炭行业，面临比较大的去产能去库存压力，拖累
了近几个月的指数表现，”他说，“PMI指数连续两个月回落，并不意味着经济出了问题...整体还是企稳改善
的基调。”交行给出的预测值是50.5。

    下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 
            ________________________________2013年_____________________________   __2012年__
            12月  11月  10月  9月  8月   7月  6月   5月   4月   3月   2月   1月    12月  11月   
     
    PMI(%)  51.0  51.4  51.4  51.1  51  50.3  50.1  50.8  50.6  50.9  50.1  50.4   50.6  50.6   
    
    
    招商证券认为，1月PMI下滑，投资需求回落应该是主因，随着改革号角的吹响及去年稳增长政策效果逐步
降温，产能过剩矛盾再次浮出水面，预计一季度宏观经济将持续偏弱。   
    
    摩根大通在研究报告中指出，强调稳增长意味着政府可能会放缓整顿过剩产能和去杠杆化，而且近期改革
可能将集中在对短期增长有正面或中性影响的领域，例如行政改革、价格改革和放开“独生子女”政策。

    “关键在于这些改革是否能够迅速形成新的增长点，从而为结构性改革的难点（如产能过剩和高杠杆）创
造有利条件，”报告称，随着改革的必要性变得更加紧迫，政府需平衡好增长和改革议程的推进，“在这个意
义上说，2014年最大的风险是缺乏改革的危机意识，或改革仍然停留在只说不做。”   
    
    汇丰中国12月制造业PMI终值定于1月30日公布。中国国内金融市场1月31日至2月6日因逢传统农历春节假
期休市，2月7日恢复正常。
             
    制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以
上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
     
    以下为各机构给出的1月中国官方制造业PMI预估详情:
    
 机构          预估值
 ________    ________
 中国银行        50.5
 交通银行        50.5
 巴克莱          50.5
 招商证券        50.7
 中信建投        51.0
 花旗            50.3
 银河证券        50.2
 海通证券        50.3
 上海证券        50.5
 申银万国        50.6
 浙商证券        50.4
 ________    ________
 路透中值        50.5
 上月              51
 上年同期        50.4
 (完)


 (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐