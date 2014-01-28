路透调查：中国1月官方制造业PMI料降至六个月低点50.5，经济内生动力不足

* 公布项: 中国1月官方制造业PMI * 公布时间: 2月1日(周六)约9:00 * 路透预估中值: 50.5 * 预估区间: 50.2-51.0 * 历史数据: 12月--51.0；11月--51.4；10月--51.4 路透综合11位分析机构预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计将降至50.5，为连 续第二个月下滑，且为去年7月以来最低水准。 分析人士认为这固然和季节性因素影响脱不了干系，同时也反映出国内经济内生动力相对不足。预计一季 度经济延续偏弱格局，但全年来看在政府上下限管理的谨慎调控下，宏观经济将保持平稳。 “1月PMI下滑和春节因素有关，年前经济活动一般都是放缓的，而且从主要经济指标来看，经济内生动力 也相对不足，”中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤称。 官方PMI回落其实和稍早出炉的汇丰中国制造业PMI初值走势一致。受产出和新订单等指数纷纷回落影响， 汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。 交通银行金融研究中心宏观研究员陈鹄飞指出，虽然1月PMI下滑，但他并不悲观：因为倘若和去年同期相 比，1月PMI还高出0.1个百分点；尤其是生产分项指数预计为53.3，比去年同期还要高出2个百分点，其实是有 明显的改善，全球经济恢复性向好预计将拉动中国加工贸易未来有大的改观。 “整个经济还是在改善，不过重资本重化工领域如钢铁煤炭行业，面临比较大的去产能去库存压力，拖累 了近几个月的指数表现，”他说，“PMI指数连续两个月回落，并不意味着经济出了问题...整体还是企稳改善 的基调。”交行给出的预测值是50.5。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: ________________________________2013年_____________________________ __2012年__ 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 PMI(%) 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 招商证券认为，1月PMI下滑，投资需求回落应该是主因，随着改革号角的吹响及去年稳增长政策效果逐步 降温，产能过剩矛盾再次浮出水面，预计一季度宏观经济将持续偏弱。 摩根大通在研究报告中指出，强调稳增长意味着政府可能会放缓整顿过剩产能和去杠杆化，而且近期改革 可能将集中在对短期增长有正面或中性影响的领域，例如行政改革、价格改革和放开“独生子女”政策。 “关键在于这些改革是否能够迅速形成新的增长点，从而为结构性改革的难点（如产能过剩和高杠杆）创 造有利条件，”报告称，随着改革的必要性变得更加紧迫，政府需平衡好增长和改革议程的推进，“在这个意 义上说，2014年最大的风险是缺乏改革的危机意识，或改革仍然停留在只说不做。” 汇丰中国12月制造业PMI终值定于1月30日公布。中国国内金融市场1月31日至2月6日因逢传统农历春节假 期休市，2月7日恢复正常。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 以下为各机构给出的1月中国官方制造业PMI预估详情: 机构 预估值 ________ ________ 中国银行 50.5 交通银行 50.5 巴克莱 50.5 招商证券 50.7 中信建投 51.0 花旗 50.3 银河证券 50.2 海通证券 50.3 上海证券 50.5 申银万国 50.6 浙商证券 50.4 ________ ________ 路透中值 50.5 上月 51 上年同期 50.4 (完) (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)