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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月28日

*工商时报：

--国发会发布最新景气概况指出，在生产、消费及市场信心回稳下，去年12月景气挥别连续五个月黄蓝灯(景气欠佳)、转为代表景气稳定的绿灯，领先指标也连续16个月回升，显示复苏力道增强。预期未来数月如无意外，仍将续亮绿灯，今年经济可望渐入佳境。

--IC设计龙头--联发科 总经理谢清江自信满满地指出，展望2014年，第一季虽是淡季但业绩算旺、营收年成长率约五成，全年营收估计有两位数的年成长率、再挑战新高，至于毛利率、营利率，不论是第一季或是全年，皆是向上提升。

--台北市区规模最大都更案、占地规模达2,100多坪的国建、国寿携手合作民生东路都更案，近期将跨进一大步，预计6月可取得建造执照、第三季正式动工，开发顶级商务饭店；同时国建也将大手笔推案，今年推案目标200亿台币大量。

--针对南山人寿投资中信金控 股票，南山人寿财务长许妙静公开说明，南山人寿去年投资中信金一度逾5%，后来降到4.8%，主要都是〞单纯的财务投资〞，因为中信金是很好的公司，获利及现金股利配发都很稳定。

*经济日报：

--两岸金控、银行双向持股将有重大突破，中信金控 子公司中国信托银行将以约200亿台币，收购大陆中信银行 在深圳的曾孙公司中信银行国际（中国），中信银行并将同时投资中信金5%股权，双方近期将举行董事会讨论此案。

--金管会敲定明年采行2013年版国际会计准则（IFRS），新旧版本差异最大的有三大项，其中退休金支出强制一次认列影响最大，企业成本将增加，尤其对银行业冲击最大，金额恐达数百亿台币，金管会已请银行提报影响数额。

--台湾龙头银行--台湾银行西进具体新轮廓浮现。台银董事长李纪珠表示，除利用上海子行的架构，台银将在上海自贸区、嘉定设立支行外，第二家大陆分行决定落脚广州，成为首家落脚广州的台资银行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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