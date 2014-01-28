《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--国发会发布最新景气概况指出，在生产、消费及市场信心回稳下，去年12月景气挥别连续五个月黄蓝灯(景气欠佳)、转为代表景气稳定的绿灯，领先指标也连续16个月回升，显示复苏力道增强。预期未来数月如无意外，仍将续亮绿灯，今年经济可望渐入佳境。
--IC设计龙头--联发科 总经理谢清江自信满满地指出，展望2014年，第一季虽是淡季但业绩算旺、营收年成长率约五成，全年营收估计有两位数的年成长率、再挑战新高，至于毛利率、营利率，不论是第一季或是全年，皆是向上提升。
--台北市区规模最大都更案、占地规模达2,100多坪的国建、国寿携手合作民生东路都更案，近期将跨进一大步，预计6月可取得建造执照、第三季正式动工，开发顶级商务饭店；同时国建也将大手笔推案，今年推案目标200亿台币大量。
--针对南山人寿投资中信金控 股票，南山人寿财务长许妙静公开说明，南山人寿去年投资中信金一度逾5%，后来降到4.8%，主要都是〞单纯的财务投资〞，因为中信金是很好的公司，获利及现金股利配发都很稳定。
*经济日报：
--两岸金控、银行双向持股将有重大突破，中信金控 子公司中国信托银行将以约200亿台币，收购大陆中信银行 在深圳的曾孙公司中信银行国际（中国），中信银行并将同时投资中信金5%股权，双方近期将举行董事会讨论此案。
--金管会敲定明年采行2013年版国际会计准则（IFRS），新旧版本差异最大的有三大项，其中退休金支出强制一次认列影响最大，企业成本将增加，尤其对银行业冲击最大，金额恐达数百亿台币，金管会已请银行提报影响数额。
--台湾龙头银行--台湾银行西进具体新轮廓浮现。台银董事长李纪珠表示，除利用上海子行的架构，台银将在上海自贸区、嘉定设立支行外，第二家大陆分行决定落脚广州，成为首家落脚广州的台资银行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申