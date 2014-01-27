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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 17:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3696 1.3675 +0.15 -0.36 1.3745

美元/日圆 102.36 102.28 +0.08 -2.79 105.30

欧元/日圆 140.19 139.79 +0.29 -3.07 144.63

美元/瑞郎 0.8941 0.8945 -0.04 +0.15 0.8928

英镑/美元 1.6518 1.6481 +0.22 -0.23 1.6556

美元/加元 1.1058 1.1087 -0.26 +4.12 1.0620

澳元/美元 0.8718 0.8681 +0.43 -2.19 0.8913

新西兰元/美元 0.8239 0.8211 +0.34 +0.40 0.8206

欧元/瑞郎 1.2247 1.2229 +0.15 -0.20 1.2271

欧元/英镑 0.8288 0.8295 -0.08 -0.11 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8171 8.8068 +0.12 -0.34 8.8474

美元/挪威克朗 6.1521 6.1394 +0.21 +1.41 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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