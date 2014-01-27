欧元债市：希腊和葡萄牙公债收益率上涨，因新兴市场受打压

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
西班牙三分之二的公债掌握在国内投资者手中，在全球投资者从高收益市场撤资时，国内投资者抛售的可能性较低，西班牙公债受到的影响因而降低。
葡萄牙约一半的公债掌握在国内投资者手中，在全球市场趋势发生重大变化时，这使葡萄牙公债较西班牙更易受冲击。目前不能立即得到希腊数据，但交易商称许多公债掌握在外国对冲基金手里。
葡萄牙10年期公债收益率 周一涨2个基点，至5.32%， 上周五当外界对新兴市场的抛盘加剧时，一度上涨逾30个基点。
希腊10年期公债收益率 一度最高涨至8.67%，创下今年迄今最高位，日内涨幅4个基点，较上周四高约30个基点。
意大利和西班牙公债收益率今日上涨2-3个基点，但较上周四高出不到10个基点。
德国10年期公债收益率 持平于1.66%，上周五下跌5个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红; 审校 王洋/蔡美珍)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。