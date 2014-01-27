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债券 | 2014年 1月 27日 星期一 17:24 BJT

欧元债市：希腊和葡萄牙公债收益率上涨，因新兴市场受打压

西班牙三分之二的公债掌握在国内投资者手中，在全球投资者从高收益市场撤资时，国内投资者抛售的可能性较低，西班牙公债受到的影响因而降低。

葡萄牙约一半的公债掌握在国内投资者手中，在全球市场趋势发生重大变化时，这使葡萄牙公债较西班牙更易受冲击。目前不能立即得到希腊数据，但交易商称许多公债掌握在外国对冲基金手里。

葡萄牙10年期公债收益率 周一涨2个基点，至5.32%， 上周五当外界对新兴市场的抛盘加剧时，一度上涨逾30个基点。

希腊10年期公债收益率 一度最高涨至8.67%，创下今年迄今最高位，日内涨幅4个基点，较上周四高约30个基点。

意大利和西班牙公债收益率今日上涨2-3个基点，但较上周四高出不到10个基点。

德国10年期公债收益率 持平于1.66%，上周五下跌5个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红; 审校 王洋/蔡美珍)
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