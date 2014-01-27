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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 17:27 BJT

《全球汇市》日圆和瑞朗等避险货币受支撑，新兴市场持续面临卖压

一项潜在的忧虑是，美国缩减宽松措施，会鼓励资金从新兴市场回流美国。这些市场先前因美联储大量挹注低廉资金而受益。

此外，中国信贷情况趋紧，因政府寻求抑制高风险贷款的增长，这使得市场对于中国经济可能放缓的担忧升高。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻香港全球外汇策略主管Mitul Kotecha表示，短期内避险操作仍将盛行。

“美元/日圆要大幅上扬，需要先见到冒险意愿改善，不过我认为也需要见到美债收益率跳升，”Kotecha称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，汇市投机客的净日圆空头部位在114,961口，接近去年12月创下的六年半高点143,822口。

欧元兑美元 上涨0.2%至1.3705美元，受德国IFO数据之助而小幅上扬。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3713 1.3675 +0.28 -0.23 1.3745

美元/日圆 102.28 102.28 +0.00 -2.87 105.30

欧元/日圆 140.23 139.79 +0.31 -3.04 144.63

美元/瑞郎 0.8930 0.8945 -0.17 +0.02 0.8928

英镑/美元 1.6521 1.6481 +0.24 -0.21 1.6556

美元/加元 1.1053 1.1087 -0.31 +4.08 1.0620

澳元/美元 0.8713 0.8681 +0.37 -2.24 0.8913

新西兰元/美元 0.8236 0.8211 +0.30 +0.37 0.8206

欧元/瑞郎 1.2245 1.2229 +0.13 -0.21 1.2271

欧元/英镑 0.8298 0.8295 +0.04 +0.01 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8193 8.8068 +0.14 -0.32 8.8474

美元/挪威克朗 6.1520 6.1394 +0.21 +1.41 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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