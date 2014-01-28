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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 09:05 BJT

《分析师观点》台湾2013年第四季GDP优于预期，今年展望仍保守

路透台北1月28日 - 台湾主计总处周二公布，2013年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增2.92%，明显高于市场预期的年增1.80%，因出口与投资、消费均高于预期。

主计总处并称，2013年GDP年增率为2.19%，为2011年以来的高位，当时年增率为4.19%。

根据路透此前访查14家金融机构，分析师认为第四季台湾经济成长率料为1.8%，较第三季的1.66%稍强。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。

**分析师评论**

--兆丰证券分析师 李志安：

这数据可说是回光返照，高兴一下就好了。去年第四季美国表现不错，因此有补库存需求，不过受到暴风雪影响，导致零售销售不佳、下游库存堆积，预料到第二季前去化库存的压力都无法化解，近期美股的下跌多少反映了销售不佳的事实。台湾受美国清库存影响，预料上半年的出口表现不会好，第四季GDP上修恐怕只是短暂现象。

--大众银行分析师 陈森林：

虽然台湾官方数据在去年第四季的出口、工业生产到GDP全都上修，但我们对今年的展望仍保守看待。主要是担忧中国景气降温，以及美国QE(量化宽松)退场对资金流动的影响，都是新兴市场的不利因子。我们估台湾今年第一季GDP年增率2.1%，全年年增率2.5%。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周一封关日收跌1.58%，报8,462.57点。

--台币兑美元 周一收贬9.1分报30.511。

--台湾指标五年期公债103/2期 封关日殖利率收跌2.5基点，报1.0900%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

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**相关背景**

--台湾央行在第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连十季度维持利率不变。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (采写 台北记者组; 审校 曾祥进)
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