《分析师观点》台湾2013年第四季GDP优于预期，今年展望仍保守

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月28日 - 台湾主计总处周二公布，2013年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增2.92%，明显高于市场预期的年增1.80%，因出口与投资、消费均高于预期。
主计总处并称，2013年GDP年增率为2.19%，为2011年以来的高位，当时年增率为4.19%。
根据路透此前访查14家金融机构，分析师认为第四季台湾经济成长率料为1.8%，较第三季的1.66%稍强。
主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。
**分析师评论**
--兆丰证券分析师 李志安：
这数据可说是回光返照，高兴一下就好了。去年第四季美国表现不错，因此有补库存需求，不过受到暴风雪影响，导致零售销售不佳、下游库存堆积，预料到第二季前去化库存的压力都无法化解，近期美股的下跌多少反映了销售不佳的事实。台湾受美国清库存影响，预料上半年的出口表现不会好，第四季GDP上修恐怕只是短暂现象。
--大众银行分析师 陈森林：
虽然台湾官方数据在去年第四季的出口、工业生产到GDP全都上修，但我们对今年的展望仍保守看待。主要是担忧中国景气降温，以及美国QE(量化宽松)退场对资金流动的影响，都是新兴市场的不利因子。我们估台湾今年第一季GDP年增率2.1%，全年年增率2.5%。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周一封关日收跌1.58%，报8,462.57点。
--台币兑美元 周一收贬9.1分报30.511。
--台湾指标五年期公债103/2期 封关日殖利率收跌2.5基点，报1.0900%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
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**相关背景**
--台湾央行在第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连十季度维持利率不变。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (采写 台北记者组; 审校 曾祥进)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申