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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 17:38 BJT

德国经济：新兴市场汇率动荡对德国造成中期风险--Ifo

他并表示，德国1-3月经济成长率料将达到0.5%，即使欧元区其他成员国要到下半年才能发挥提振作用。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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