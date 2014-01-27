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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 17:20 BJT

中国货币市场：兴业银行称今年同业存单发行额度1,000亿元

路透上海1月27日 - 中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，继工行、招行、交通银行和中信银行后，兴业银行 周一公布今年同业存单发行额度为1,000亿元人民币，与工行和中信银行的规模相同。

至此，已公布同业存单计划的五家银行，今年计划额度总计为4,600亿元。

中国央行去年12月发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

同业存单业务正式启动后，工行 、农行 、中行 、建行 四大行和国开行 首批成功试点发行，总额190亿元。

随后交行 、招行 、中信银行 、浦发银行 和兴业银行完成了第二批发行，总规模150亿元。

兴业银行A股周一收报9.22元，过去三个月累计下跌17.34%。(完)

参看细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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