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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 17:42 BJT

印度股市：下跌逾2%，或录得今年以来最大单日跌幅

路透孟买1月27日 - 印度股市NSE股指 周一一度下挫2.1%，可能录得9月3日来最大单日跌幅，受新兴市场下跌及央行会议前的谨慎情绪拖累。(完)
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