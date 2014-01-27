更新版1-美国个股：AT&T称无意购买沃达丰

0835 GMT，沃达丰股价下跌6%，市值为1,070亿英镑(1,770亿美元)。

必利胜银行(BES)分析师Robert Grindle在上周调降沃达丰评级。他认为，AT&T认识到欧洲市场竞争性压价非常厉害，在这个地区开拓业务仍然非常艰难，并不适宜进行收购。

不过他也表示，一旦看到业务开始稳定的迹象，该集团还是有可能回归的。“我们调降(沃达丰)评级的原因之一是，我们认为交易达成不会像人们认为的那么快，”他说。

沃达丰是全球第二大手机运营商，其资产遍布欧洲、印度和非洲。英国Sky News周六报导称，通过Stephenson与欧盟竞争力执委克洛泽的会晤，AT&T已经开始向欧洲监管机构示意了。

AT&T是全美第二大运营商，仅次于Verizon Wireless。沃达丰正在以1,300亿美元的价格出售其持有的Verizon Wireless股权。

但AT&T在国内市场的客户新增速度赶不上Verizon，市场份额也被规模较小的竞争者T-Mobile US 夺取。

分析师和银行界曾揣测沃达丰将Verizon Wireless股权出售给合作方Verizon Communications 后，在收购方面将会有更大的施展空间。此项股权出售交易定于2月完成。(完)