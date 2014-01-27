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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 18:01 BJT

更新版-路透基点：华润电力一笔港元贷款组成大型牵头行银团--RLPC

(新增银行参贷条件)

路透1月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华润电力控股有限公司一笔港元贷款吸引八到九家银行组成牵头行集团。

据消息人士称，还有一家或两家银行正在等待审批，加入该牵头行兼簿记行集团。迄今为止，牵头行集团成员包括：中国建设银行、澳洲联邦银行(CBA)、工银亚洲、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行和新加坡大华银行。

消息人士表示，这笔五年期子弹式贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码约153基点。

本案刚刚展开组建银团。

银行受邀以三个层次参贷。承贷3亿港元的银行担任牵头行，最高综合收益是175个基点，费用110个基点。承贷2亿港元的银行担任主办行，最高综合收益是172.5个基点，费用是97.5个基点。承贷1亿港元的银行担任协办行，综合收益和费用分别是170个基点和85个基点。

银行回复截止日期为2月21日。

筹得资金用于再融资和一般公司用途。(完)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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