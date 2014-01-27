更新版-路透基点：华润电力一笔港元贷款组成大型牵头行银团--RLPC

消息人士表示，这笔五年期子弹式贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码约153基点。

银行受邀以三个层次参贷。承贷3亿港元的银行担任牵头行，最高综合收益是175个基点，费用110个基点。承贷2亿港元的银行担任主办行，最高综合收益是172.5个基点，费用是97.5个基点。承贷1亿港元的银行担任协办行，综合收益和费用分别是170个基点和85个基点。