重发-《即时观点》德国1月IFO企业景气判断指数创2011年7月以来最高

(因技术原因重发)

路透柏林1月27日 - 德国经济智库Ifo周一公布，1月企业景气判断指数升至2011年7月以来最高位，表明继去年温和成长后，德国经济2014年可望强劲开局。

德国1月IFO企业景气判断指数为110.6，高于路透调查预估的110.0，也高于12月的109.5。

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2014年1月 2013年12月 2013年1月

企业景气 110.6 109.5 104.2

企业现况 112.4 111.6 108.0

企业预期 108.9 107.4 100.5

**分析师评论**

ING分析师CARSTEN BRZEKSI：

德国企业仍是打死不退的乐观派。

展望未来，由于就业市场稳健、实质薪资上升、融资条件有利、投资逐步回暖、订单满档、库存较低，强劲经济基本面仍然强烈指向今年德国经济将强劲增长。只要最新的新兴市场问题不恶化，未来数月德国经济瓶颈应会自动结束。

CAPITAL ECONOMICS分析师JONATHAN LOYNES：

德国IFO数据显示1月IFO调查的动能不弱，暗示德国新年度开局动能良好...现况及预期指数都有不错涨幅。在这种水准，过去这些指数通常反映出德国GDP年增率高于2%，而去年第三季是0.6%。

不可否认，就像其他调查一样，IFO最近几季的数字都高估了经济实际力道--初步数据显示去年第四季GDP较前季温和成长0.3%左右。另外也要注意，以产业区别时，零售业相关指数连续第二次下跌，或许是凸显消费者活动持续疲软。不过IFO调查让我们更有理由预期德国GDP成长率将从去年的约0.5%，提高到今年的约1.5%。

VP BANK分析师THOMAS GITZEL：

未来经济增长有望大力提速。迄今德国依赖于稳健的国内经济。未来数季有理由预期全球经济活动将加速，而这将给德国出口商一些希望...简而言之，今天公布德国Ifo企业景气判断指数上升，从中很难找到什么不对的地方。(完)