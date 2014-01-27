重发-《即时观点》德国1月IFO企业景气判断指数创2011年7月以来最高

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(因技术原因重发)
路透柏林1月27日 - 德国经济智库Ifo周一公布，1月企业景气判断指数升至2011年7月以来最高位，表明继去年温和成长后，德国经济2014年可望强劲开局。
德国1月IFO企业景气判断指数为110.6，高于路透调查预估的110.0，也高于12月的109.5。
以下为详细数据(括号为修正后数据)：
德国 2014年1月 2013年12月 2013年1月
企业景气 110.6 109.5 104.2
企业现况 112.4 111.6 108.0
企业预期 108.9 107.4 100.5
**分析师评论**
ING分析师CARSTEN BRZEKSI：
德国企业仍是打死不退的乐观派。
展望未来，由于就业市场稳健、实质薪资上升、融资条件有利、投资逐步回暖、订单满档、库存较低，强劲经济基本面仍然强烈指向今年德国经济将强劲增长。只要最新的新兴市场问题不恶化，未来数月德国经济瓶颈应会自动结束。
CAPITAL ECONOMICS分析师JONATHAN LOYNES：
德国IFO数据显示1月IFO调查的动能不弱，暗示德国新年度开局动能良好...现况及预期指数都有不错涨幅。在这种水准，过去这些指数通常反映出德国GDP年增率高于2%，而去年第三季是0.6%。
不可否认，就像其他调查一样，IFO最近几季的数字都高估了经济实际力道--初步数据显示去年第四季GDP较前季温和成长0.3%左右。另外也要注意，以产业区别时，零售业相关指数连续第二次下跌，或许是凸显消费者活动持续疲软。不过IFO调查让我们更有理由预期德国GDP成长率将从去年的约0.5%，提高到今年的约1.5%。
VP BANK分析师THOMAS GITZEL：
未来经济增长有望大力提速。迄今德国依赖于稳健的国内经济。未来数季有理由预期全球经济活动将加速，而这将给德国出口商一些希望...简而言之，今天公布德国Ifo企业景气判断指数上升，从中很难找到什么不对的地方。(完)
(编译/审校 艾茂林/于春红/蔡美珍)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30