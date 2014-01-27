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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 22:10 BJT

美国数据：1月Markit综合PMI初值为56.0，略低于12月

“美国服务提供商报告1月较为忙碌 ，这是今年初经济维持良好态势的重要信号，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

“企业活动较本已强劲的去年12月加速，人们对今年前景的乐观态度升至金融危机以来最高水平之一，”他在谈到初值报告时称。

主要指数下降部分归因于综合就业指数从12月的55降至53.9。

服务业就业分项指数从55.2降至54.1。

美国1月非农就业报告将于2月7日公布，路透调查分析师预计，1月非农就业岗位增加17.5万个。

Markit的初值数据是根据约85%受访制造商的回覆编制而成。(完)

(编译 王冠中/于春红; 审校 李军)
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