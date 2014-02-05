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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 17:12 BJT

台湾债市：103/2期五年公债中，证券业卖超5亿台币

路透台北2月5日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/2
 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      5.00      2.50        +2.50
     票券业      3.50      1.00        +2.50
     证券业      4.50      9.50        -5.00
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