版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 18:03 BJT

路透基点：台塑科腾委托两家银行安排55亿台币五年期融资

路透香港1月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台塑科腾化学公司已经委托台湾土地银行和台湾合作金库银行来安排一笔55亿台币五年期融资。

消息人士称，贷款利率为较二级市场商业票据利率加码80个基点。

消息人士称贷款预计包含两部分，42.9亿台币的定期贷款和12.1亿台币的循环贷款。

所筹资金用于资本开支和营运资金。

台塑科腾是台塑石化与总部位于美国的科腾高性能聚合物公司组建的合资企业，双方各占50%的股份。科腾高性能聚合物公司在纽约上市，是一家苯乙烯基嵌段共聚物(SBCs)生产商。（完）

(编译 高琦; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐