CNH动态：境内即期维稳促离岸汇价小幅走升，盘中波动加大

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透香港1月27日 - 离岸人民币即期 周一波动明显，早盘美元买盘热络，后受在岸人民币即期维稳意图的牵引，离岸即期有所小涨，境内外汇差较昨日重新扩大。
有银行交易人士指出，境内人民币对美元即期窄幅波动，中间价微幅升值，维稳意图较为明显，市场对人民币汇率还是有稳定升值预期，这对离岸CNH也起到牵引作用。
但他并表示，中国债务问题目前还看不到系统性爆发的可能性，去年四季度以来外资加速流入，而美国股市和日本股市下跌非常明显，近期日圆走强，多空因素交织，预计今年的CNH市场波动性将会非常大。
一外商银行交易员说，“早盘美元买盘比较热络，一部份是空头回补，另一部份是预期美联储可能会进一步tampering(缩减购债）。”不过，他也表示，由于临近新年假期，交易员留仓的意愿不高，令波动加大。
1月28日至29日，美联储FOMC将举行为期两天的议息会议，随后宣布利率决定。
本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.0386，午盘最低触及6.0350，上日尾盘在6.0435；境内人民币 微幅波动涨至6.0480。境外汇价较境内价差扩大为94点子，上周五在53个点子。
离岸汇价1月14日创下盘中历史新高6.0160，今年迄今升值约0.35%，表现远优于在岸升幅0.1%。
周一日元和瑞士法郎上涨，美元兑日圆周一跌至七周低点，因新兴市场货币在上周尾段大跌，促使投资者买入日圆避险。东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周一挫跌逾5%，至七个月低点，因新兴市场的紧张情绪导致日圆走升及亚洲股市下跌。
中国及香港自1月31日进入农历春节假期，香港金融市场于2月4日开市，中国则至2月7日开市。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30