CNH动态：境内即期维稳促离岸汇价小幅走升，盘中波动加大

路透香港1月27日 - 离岸人民币即期 周一波动明显，早盘美元买盘热络，后受在岸人民币即期维稳意图的牵引，离岸即期有所小涨，境内外汇差较昨日重新扩大。

有银行交易人士指出，境内人民币对美元即期窄幅波动，中间价微幅升值，维稳意图较为明显，市场对人民币汇率还是有稳定升值预期，这对离岸CNH也起到牵引作用。

但他并表示，中国债务问题目前还看不到系统性爆发的可能性，去年四季度以来外资加速流入，而美国股市和日本股市下跌非常明显，近期日圆走强，多空因素交织，预计今年的CNH市场波动性将会非常大。

一外商银行交易员说，“早盘美元买盘比较热络，一部份是空头回补，另一部份是预期美联储可能会进一步tampering(缩减购债）。”不过，他也表示，由于临近新年假期，交易员留仓的意愿不高，令波动加大。

1月28日至29日，美联储FOMC将举行为期两天的议息会议，随后宣布利率决定。

本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.0386，午盘最低触及6.0350，上日尾盘在6.0435；境内人民币 微幅波动涨至6.0480。境外汇价较境内价差扩大为94点子，上周五在53个点子。

离岸汇价1月14日创下盘中历史新高6.0160，今年迄今升值约0.35%，表现远优于在岸升幅0.1%。

周一日元和瑞士法郎上涨，美元兑日圆周一跌至七周低点，因新兴市场货币在上周尾段大跌，促使投资者买入日圆避险。东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周一挫跌逾5%，至七个月低点，因新兴市场的紧张情绪导致日圆走升及亚洲股市下跌。

中国及香港自1月31日进入农历春节假期，香港金融市场于2月4日开市，中国则至2月7日开市。（完）

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