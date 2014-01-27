更新版 1-台湾货币市场：短率居高不下，年关前资金分配不均状况持续

* 短率续在高位，因资金分配仍不均

* 年关前料利率续于高档

* 周三央行存单到期量少考验市场 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北1月27日 - 台湾银行间短率周一续往高位靠拢。本周因农历年长假在即，仅有三个交易日，银行客户的资金需求持续涌现，但市场资金分配不均情况亦延续，令拆借及短票利率均应声走高，明后两日银行保守心态料有增无减。

银行交易人士表示，市场上能供应资金的行库所剩无几，有拆入需求的银行只能照单全收，以因应需求。虽然年内短天期利率变化有限，但着重年后资金落点分配的银行，在10天左右的拆入利率已走高至0.46%，票券商14-20天期的拆款也高见0.47%。

〞现在就是人家怎么开(利率)，我们就怎么拆，没有什么议价空间。〞一位站在拆入方的民营银行资金调度人士说。

市场交易人士指出，预料明后两日利率仍将持于高位，且周三央行存单到期量仅有31亿台币，也考验银行的调度能力。不过部分银行亦指出，本周所需资金多数已调度完毕，预料年前不至于过分紧俏，且年后资金回笼将让市场趋于正常，在没有拆入需求的情况下，对市场紧俏状况感受有限。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，24日央行共新增发行291.14亿台币至1.894兆台币，已超越去年的纪录高位，较年初新增发行约3,277亿台币。

依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，与上日收盘价相同；今日区间在0.295-0.420%，亦同上日区间；一周拆款利率在0.380-0.410%，上日区间在0.385-0.445%。

**短票利率少量成交再走高**

短票市场方面，票券商因资金缺口不大，今日在资金调度上难度已有所降低，一般自保票的利率持在上日区间不变，不过仍有少数免保票受资金趋紧影响，30天期成交利率高见0.64-0.65%。

一大型票券商交易人士指出，部分大型行库资金调度仍十分小心，不愿承作跨年资金，使得票券商在最后三日的调度也趋于保守。另一票券商资调人士亦指出，目前年后资金落点仍须小心分布，只要行库愿意拆出，票券商就不计较利率。

〞现在就是年底大放送(不坚持利率)。〞上述交易员说。

今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.63%，与上日区间大致相同；少数免保票利率成交于0.64-0.65%。

台湾央行今日共发行3,952.3亿台币存单，相较存单到期金额3,968.3亿台币，存单发行余额减16亿。

本周三个交易日央行存单到期总额为5,600.05亿台币，其他交易日落点为周二1,600.75亿及周三31亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为499亿台币，累计超额准备为1,189亿、加计前期1%的超额准备为2,146亿台币。

**附买回利率区间高位成交增多**

债券市场附买回(RP)利区间大致平稳，惟成交利率向区间高位聚集。交易员表示，农历年前最后一个交易日，不少投信仍被大量赎回，和证券商解约不续单的情况时有所闻。

他们表示，以往市场资金非常充裕时，缺券情况严重，因此就算一家投信的旗下基金面临资金不足解约的情况，另一档基金即会进场接手承做债券附条件交易。不过由于年节资金水位分配得并不平均，投信今日到单有全面解约情况，而银行手头也不算阔绰，部分券商成交利率向区间高位靠拢。

一位证券商资金调度人士表示，〞 投信解约，银行也留钱想要这二天用，放钱比以前少。〞

不过他们表示，今日是年前股市/债券买卖断交易的封关日，明、后天虽然债券附买回市场照常开市，但是证券商的落点已非常少，多数证券商的资金调度也提前在今日封关。因此，明后天债券RP市场预料成交也会相当清淡。

证券商10天期公债的附买回利率主成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；利率区间大致同上日，但区间高位成交较多。

今日(27日)为公债买卖断交易的年前最后一个交易日，29日为年前最后一个上班日，也是货市封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。

主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。