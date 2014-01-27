更新版 1-台湾货币市场：短率居高不下，年关前资金分配不均状况持续

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 短率续在高位，因资金分配仍不均
* 年关前料利率续于高档
* 周三央行存单到期量少考验市场 (更新拆款数据及存单细节)
记者 林妙容
路透台北1月27日 - 台湾银行间短率周一续往高位靠拢。本周因农历年长假在即，仅有三个交易日，银行客户的资金需求持续涌现，但市场资金分配不均情况亦延续，令拆借及短票利率均应声走高，明后两日银行保守心态料有增无减。
银行交易人士表示，市场上能供应资金的行库所剩无几，有拆入需求的银行只能照单全收，以因应需求。虽然年内短天期利率变化有限，但着重年后资金落点分配的银行，在10天左右的拆入利率已走高至0.46%，票券商14-20天期的拆款也高见0.47%。
〞现在就是人家怎么开(利率)，我们就怎么拆，没有什么议价空间。〞一位站在拆入方的民营银行资金调度人士说。
市场交易人士指出，预料明后两日利率仍将持于高位，且周三央行存单到期量仅有31亿台币，也考验银行的调度能力。不过部分银行亦指出，本周所需资金多数已调度完毕，预料年前不至于过分紧俏，且年后资金回笼将让市场趋于正常，在没有拆入需求的情况下，对市场紧俏状况感受有限。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，24日央行共新增发行291.14亿台币至1.894兆台币，已超越去年的纪录高位，较年初新增发行约3,277亿台币。
依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，与上日收盘价相同；今日区间在0.295-0.420%，亦同上日区间；一周拆款利率在0.380-0.410%，上日区间在0.385-0.445%。
**短票利率少量成交再走高**
短票市场方面，票券商因资金缺口不大，今日在资金调度上难度已有所降低，一般自保票的利率持在上日区间不变，不过仍有少数免保票受资金趋紧影响，30天期成交利率高见0.64-0.65%。
一大型票券商交易人士指出，部分大型行库资金调度仍十分小心，不愿承作跨年资金，使得票券商在最后三日的调度也趋于保守。另一票券商资调人士亦指出，目前年后资金落点仍须小心分布，只要行库愿意拆出，票券商就不计较利率。
〞现在就是年底大放送(不坚持利率)。〞上述交易员说。
今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.63%，与上日区间大致相同；少数免保票利率成交于0.64-0.65%。
台湾央行今日共发行3,952.3亿台币存单，相较存单到期金额3,968.3亿台币，存单发行余额减16亿。
本周三个交易日央行存单到期总额为5,600.05亿台币，其他交易日落点为周二1,600.75亿及周三31亿。
拆款中心 资料显示，周一超额准备为499亿台币，累计超额准备为1,189亿、加计前期1%的超额准备为2,146亿台币。
**附买回利率区间高位成交增多**
债券市场附买回(RP)利区间大致平稳，惟成交利率向区间高位聚集。交易员表示，农历年前最后一个交易日，不少投信仍被大量赎回，和证券商解约不续单的情况时有所闻。
他们表示，以往市场资金非常充裕时，缺券情况严重，因此就算一家投信的旗下基金面临资金不足解约的情况，另一档基金即会进场接手承做债券附条件交易。不过由于年节资金水位分配得并不平均，投信今日到单有全面解约情况，而银行手头也不算阔绰，部分券商成交利率向区间高位靠拢。
一位证券商资金调度人士表示，〞 投信解约，银行也留钱想要这二天用，放钱比以前少。〞
不过他们表示，今日是年前股市/债券买卖断交易的封关日，明、后天虽然债券附买回市场照常开市，但是证券商的落点已非常少，多数证券商的资金调度也提前在今日封关。因此，明后天债券RP市场预料成交也会相当清淡。
证券商10天期公债的附买回利率主成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；利率区间大致同上日，但区间高位成交较多。
今日(27日)为公债买卖断交易的年前最后一个交易日，29日为年前最后一个上班日，也是货市封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。
主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。
本周紧缩因素有周二(28日)有中国输出入银行30亿台币的金融债发行；周三(29日)央债20年期发行，金额300亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30