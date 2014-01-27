台湾汇市：台币连六贬续探27个月低位，受累于新兴市场资金退潮及台股重挫

* 美联储缩减购债预期引发资金撤离新兴市场 * 新兴市场货币贬势拖累台币随韩元续探底 * 台币爆量收贬续探27个月收盘低位 * 明日实质交易区暂看在30.30-30.50 路透台北1月27日 - 台币兑美元 周一连续第六个交易日收跌，创27个月收盘低 位。交易员称，受累于新兴市场资金退潮及台股重挫，外资在台股封关日大举汇出，令台币 实质交投续随韩元持续探底。 汇银人士指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二起举行连续两日的利率会议 ，市场普遍预期美联储将把月度购债规模再减100亿美元，引发资金撤离新兴市场的疑虑持 续发酵，致使台币随新兴亚币齐贬，加以台股今日封关跌势逾1.58%，外资出现大幅卖超并 汇出，明日台币实质交易区暂看在30.300-30.500。 “今天外资明显汇出，跟台股封关一定有关系，不然新兴市场又打喷嚏，资金要去哪里 呢。”一位外商银行交易员说。 台湾中央银行周一出具新闻稿也提及，今日外资在台股卖超177亿台币，资金汇出。今 日台币贬幅跟韩元同为0.3%。 资金流向方面，交易员表示，除了外资大举汇出外，今日台币实质交投爆量走贬约2角 ，吓到部分进口商进场买汇，加以月底仍持续消化出口商抛汇卖压。总计台北外汇及元太外 汇成交量高达20.22亿美元，创七个月来大量，前波大量为2013年6月21日的21.26亿美元， 同样因为美联储缩减购债规模的议题发酵。 不过，交易员指出，汇市封关前仍须关注外资汇出力道，而台股今已封关，股市相关资 金需求大致都落在今日，且外资明、后两天交易须待农历年后才能交割，预期明、后两天汇 市交投将较今日减少。 今日台币兑美元连续第六个交易日收跌，续创27个月收盘低位，前波收盘低位为2011年 10月6日的30.612。今日台币实质交易区间主要在30.246-30.434，上日在30.182-30.244。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点转为折价； 一个月远汇报价 尾盘报30.340/30.350，上日纽约盘收在30.245。 台湾股市 周一随亚洲股市重挫1.58%，报8,462.57点；台湾证券交易所资料显示 ，外资及陆资在台股大幅卖超171.90亿台币，中止连10日买超。 韩元兑美元 周一连续第六个交易日下跌，并触及四个半月最低，因投资者在美联 储本周会议结果出炉之前，卖出韩股并买入避险资产。 新兴汇市方面，多数亚洲新兴货币周一挫跌，因全球高风险资产卖压升高，马币(林吉 特)和菲律宾披索双双触及逾三年低点。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一稍晚：欧元集团会议。12月美国新屋销售年率。 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨 财政事务理事会(ECOFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布 勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动。12月美国耐久财订单。1月美国消费者 信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率 决定。英国央行总裁卡尼发表演说。 周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。 美国一周初请失业金人数。 周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.511 30.420 30.120-30.511 30.430 12.15 7.78 元太外汇经纪公司 30.501 30.410 30.245-30.501 30.289 8.07 3.34 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.155/-0.120 -0.070/-0.050 (完)