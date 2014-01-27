台湾汇市：台币连六贬续探27个月低位，受累于新兴市场资金退潮及台股重挫

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 美联储缩减购债预期引发资金撤离新兴市场 * 新兴市场货币贬势拖累台币随韩元续探底 * 台币爆量收贬续探27个月收盘低位 * 明日实质交易区暂看在30.30-30.50 路透台北1月27日 - 台币兑美元 周一连续第六个交易日收跌，创27个月收盘低 位。交易员称，受累于新兴市场资金退潮及台股重挫，外资在台股封关日大举汇出，令台币 实质交投续随韩元持续探底。 汇银人士指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二起举行连续两日的利率会议 ，市场普遍预期美联储将把月度购债规模再减100亿美元，引发资金撤离新兴市场的疑虑持 续发酵，致使台币随新兴亚币齐贬，加以台股今日封关跌势逾1.58%，外资出现大幅卖超并 汇出，明日台币实质交易区暂看在30.300-30.500。 “今天外资明显汇出，跟台股封关一定有关系，不然新兴市场又打喷嚏，资金要去哪里 呢。”一位外商银行交易员说。 台湾中央银行周一出具新闻稿也提及，今日外资在台股卖超177亿台币，资金汇出。今 日台币贬幅跟韩元同为0.3%。 资金流向方面，交易员表示，除了外资大举汇出外，今日台币实质交投爆量走贬约2角 ，吓到部分进口商进场买汇，加以月底仍持续消化出口商抛汇卖压。总计台北外汇及元太外 汇成交量高达20.22亿美元，创七个月来大量，前波大量为2013年6月21日的21.26亿美元， 同样因为美联储缩减购债规模的议题发酵。 不过，交易员指出，汇市封关前仍须关注外资汇出力道，而台股今已封关，股市相关资 金需求大致都落在今日，且外资明、后两天交易须待农历年后才能交割，预期明、后两天汇 市交投将较今日减少。 今日台币兑美元连续第六个交易日收跌，续创27个月收盘低位，前波收盘低位为2011年 10月6日的30.612。今日台币实质交易区间主要在30.246-30.434，上日在30.182-30.244。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点转为折价； 一个月远汇报价 尾盘报30.340/30.350，上日纽约盘收在30.245。 台湾股市 周一随亚洲股市重挫1.58%，报8,462.57点；台湾证券交易所资料显示 ，外资及陆资在台股大幅卖超171.90亿台币，中止连10日买超。 韩元兑美元 周一连续第六个交易日下跌，并触及四个半月最低，因投资者在美联 储本周会议结果出炉之前，卖出韩股并买入避险资产。 新兴汇市方面，多数亚洲新兴货币周一挫跌，因全球高风险资产卖压升高，马币(林吉 特)和菲律宾披索双双触及逾三年低点。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一稍晚：欧元集团会议。12月美国新屋销售年率。 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨 财政事务理事会(ECOFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布 勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动。12月美国耐久财订单。1月美国消费者 信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率 决定。英国央行总裁卡尼发表演说。 周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。 美国一周初请失业金人数。 周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.511 30.420 30.120-30.511 30.430 12.15 7.78 元太外汇经纪公司 30.501 30.410 30.245-30.501 30.289 8.07 3.34 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.155/-0.120 -0.070/-0.050 (完)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30