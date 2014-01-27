欧洲汇市：英镑走稳，之前央行总裁否认加息猜测

卡尼周三将在爱丁堡再度演说，周二则有第四季国内生产总值(GDP)的初估值，但下一个最有可能改变政策预期的事件，是2月12日公布的英国央行通胀报告。

“一旦英镑升破1.66美元，周线必须收在这个水准，才能对1.70上方发动攻击，”Forex.com研究主管Kathleen Brooks称。

“我的感觉是，在通胀报告之前将不容易回到那些高点。”

一些分析师也指出，英镑受益于资金撤离新兴市场的程度，或许比不上瑞郎、日圆、欧元及对元等传统避险货币。

“在(股市及新兴)市场大跌的背景之下，英镑有点失去方向，”ING银行分析师Tom Levinson指出。