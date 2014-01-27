香港个股：汇丰于上海自贸试验区支行今日开业，初期侧重跨境金融服务

路透香港1月27日 - 汇丰控股 旗下汇丰银行（中国）周一称，其于上海自由贸易试验区的支行今日开业。

新闻稿称，新支行位于上海自贸区马吉路88号8幢，隶属于滙丰中国上海分行，开业初期侧重服务有跨境金融需求的企业客户，在政策指引框架下陆续提供包括帐户服务、本外币及境内外资金结算等广泛的银行服务。随着区内金融政策的逐步实施，预计新支行的业务范围和规模也将进一步扩展。

滙丰中国副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟表示，上海自贸区支行的开业是滙丰支持并参与内地金融改革的又一实质性进展。

“借助这一平台，我们将致力在金融产品和服务创新领域积极探索，先行先试，利用滙丰作为国际银行的跨境优势，将海外经验因地制宜地运用到上海自贸区，满足区内客户在贸易和投资等多个领域的金融需求，并以此支援实体经济的发展。”她说。

汇丰中国是上海自贸区内首批获准开业的外资银行之一，其总部位于上海，是中国内地服务地域最广，规模最大的外资银行。滙丰积极参与并推动包括人民币国际化在内的中国金融改革，并于多个业务领域保持在外资银行中的领先地位。

上海证券报此前引述上海自由贸易试验区管委会副主任简大年称，今年上海自贸区将推出第一批可复制可推广的内容，且有关外汇先行先试的操作细则将很快出台。

中国（上海）自由贸易试验区于去年9月底正式挂牌，各部委支持自贸区的各项方案已经陆续出台。（完）