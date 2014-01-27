香港个股：汇丰于上海自贸试验区支行今日开业，初期侧重跨境金融服务

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透香港1月27日 - 汇丰控股 旗下汇丰银行（中国）周一称，其于上海自由贸易试验区的支行今日开业。
新闻稿称，新支行位于上海自贸区马吉路88号8幢，隶属于滙丰中国上海分行，开业初期侧重服务有跨境金融需求的企业客户，在政策指引框架下陆续提供包括帐户服务、本外币及境内外资金结算等广泛的银行服务。随着区内金融政策的逐步实施，预计新支行的业务范围和规模也将进一步扩展。
滙丰中国副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟表示，上海自贸区支行的开业是滙丰支持并参与内地金融改革的又一实质性进展。
“借助这一平台，我们将致力在金融产品和服务创新领域积极探索，先行先试，利用滙丰作为国际银行的跨境优势，将海外经验因地制宜地运用到上海自贸区，满足区内客户在贸易和投资等多个领域的金融需求，并以此支援实体经济的发展。”她说。
汇丰中国是上海自贸区内首批获准开业的外资银行之一，其总部位于上海，是中国内地服务地域最广，规模最大的外资银行。滙丰积极参与并推动包括人民币国际化在内的中国金融改革，并于多个业务领域保持在外资银行中的领先地位。
上海证券报此前引述上海自由贸易试验区管委会副主任简大年称，今年上海自贸区将推出第一批可复制可推广的内容，且有关外汇先行先试的操作细则将很快出台。
中国（上海）自由贸易试验区于去年9月底正式挂牌，各部委支持自贸区的各项方案已经陆续出台。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30