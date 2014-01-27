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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 18:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近两周低点，受全球股市挫跌影响

路透吉隆坡1月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至近两周低点，因全球股市挫跌，抑制对风险资产的胃纳，但马币(林吉特)疲弱，抑制了跌幅。

美国3月豆油期货 在亚洲尾盘跌0.5%，大连商品交易所主力5月豆油期约 跌1.5%。

“欧洲、美国和亚洲多数股市大跌。这带动谷类和豆油市场下滑，进而打压了棕榈油市场，”马来西亚一外资经纪商的交易员称。

“唯一支撑棕榈油的是马币。”

新兴市场周一引领全球市场下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)料持续缩减刺激措施，而中国信贷紧缩也引发中国经济放缓的忧虑。中国是全球第二大食用油消费国。

马来西亚指标4月棕榈油期货 跌1.4%至每吨2,556马币，尾盘曾跌至2,551马币，为1月16日以来最低。

整体成交量为38,992口，略高于平常的35,000口。

马币兑美元 周一一度下跌0.4%，至3.3455马币，为2010年5月以来最低水准。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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