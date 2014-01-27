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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 19:02 BJT

标题新闻：马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期减少10.5%至1,017,662吨--调查机构SGS

SGS: Societe Generale de Surveillance

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