东南亚股市：全数挫跌，受美联储缩减买债和中国经济放缓忧虑冲击

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透1月27日 - 东南亚股市周一全数挫跌，外资出脱风险资产部位，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步缩减刺激措施预期和中国经济放缓担忧的影响下，新兴市场持续受压。
印尼股市 跌2.6%至1月10日以来最低水准，金融股领跌。
外资周一削减对该地区风险资产的曝险。印尼市场外资卖超7,993万美元，马来西亚外资卖超1.0096亿美元，泰国和菲律宾市场外资则分别卖超1.0219亿美元和3,399万美元。
“美联储缩减刺激政策和中国成长放缓，促使投资人对新兴市场丧失信心，尤其是对印尼市场，”印尼经纪商Ciptadana Securities的主管John Teja称。
市场预期美联储将在周二开始的两日会议上决议将每月买债金额再次降低100亿美元，而投资人也持续担忧中国信贷趋紧的冲击，因中国当局正寻求抑制高风险贷款的增长。
马来西亚股市 跌1.3%至三个半月低点，菲律宾股市 跌1.8%至近一周低点，越南股市 收低0.7%，部分绩优股遭获利了结。
新加坡股市 跌1.1%至近五个月低点。
泰国股市 跌2%至近两周低点，能源股和银行股领跌，受政治疑虑影响。(COPY)泰国警方称一名反政府示威领导人周日遭枪击身亡。抗议者在曼谷很多地区试图阻挠提前投票，并引发了暴力事件。
野村在研究报告中称，当前的泰国政治紧张情势只会让经济长期发展放缓，但不会脱离正轨。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 377.07 -6.40 -1.67 -2.91 388.37
新加坡 3042.43 -33.56 -1.09 -3.95 3167.43
马来西亚 1778.88 -23.69 -1.31 -4.72 1866.96
泰国 1288.59 -26.04 -1.98 -0.78 1298.71
印尼 4322.78 -114.56 -2.58 +1.14 4274.18
菲律宾 6081.61 -109.89 -1.77 +3.26 5889.83
越南 556.52 -3.67 -0.66 +10.28 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30