东南亚股市：全数挫跌，受美联储缩减买债和中国经济放缓忧虑冲击

路透1月27日 - 东南亚股市周一全数挫跌，外资出脱风险资产部位，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步缩减刺激措施预期和中国经济放缓担忧的影响下，新兴市场持续受压。

印尼股市 跌2.6%至1月10日以来最低水准，金融股领跌。

外资周一削减对该地区风险资产的曝险。印尼市场外资卖超7,993万美元，马来西亚外资卖超1.0096亿美元，泰国和菲律宾市场外资则分别卖超1.0219亿美元和3,399万美元。

“美联储缩减刺激政策和中国成长放缓，促使投资人对新兴市场丧失信心，尤其是对印尼市场，”印尼经纪商Ciptadana Securities的主管John Teja称。

市场预期美联储将在周二开始的两日会议上决议将每月买债金额再次降低100亿美元，而投资人也持续担忧中国信贷趋紧的冲击，因中国当局正寻求抑制高风险贷款的增长。

马来西亚股市 跌1.3%至三个半月低点，菲律宾股市 跌1.8%至近一周低点，越南股市 收低0.7%，部分绩优股遭获利了结。

新加坡股市 跌1.1%至近五个月低点。

泰国股市 跌2%至近两周低点，能源股和银行股领跌，受政治疑虑影响。(COPY)泰国警方称一名反政府示威领导人周日遭枪击身亡。抗议者在曼谷很多地区试图阻挠提前投票，并引发了暴力事件。

野村在研究报告中称，当前的泰国政治紧张情势只会让经济长期发展放缓，但不会脱离正轨。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 377.07 -6.40 -1.67 -2.91 388.37

新加坡 3042.43 -33.56 -1.09 -3.95 3167.43

马来西亚 1778.88 -23.69 -1.31 -4.72 1866.96

泰国 1288.59 -26.04 -1.98 -0.78 1298.71

印尼 4322.78 -114.56 -2.58 +1.14 4274.18

菲律宾 6081.61 -109.89 -1.77 +3.26 5889.83

越南 556.52 -3.67 -0.66 +10.28 504.63

(完)

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