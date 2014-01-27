欧洲金融：德国央行呼吁财政危机国家通过征收资本税来避免政府破产

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透法兰克福1月27日 - 德国央行周一表示，那些濒临财政破产的国家在寻求他国帮助之前，应该首先考虑征收一次性资本税，通过利用国内民间资金来摆脱困境。
“(征收资本税)与有关国民义务的原则相符，按照这一原则，在要求其他国家给予帮助之前，纳税人应该对自己国家政府的债务负起责任，”德国央行在月度报告中说道。
央行警告称，这样的征税具有很大风险，执行起来也不容易，只有在极端个别的情况下才应考虑，譬如是为了避免即将来临的主权债违约。
希腊获得欧元区、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)给予的2,400亿欧元纾困资金，以避免陷入灾难性违约和退出欧元区。目前为止资金尚未完全拨付。
但德国央行表示，不支持在德国施行经常征收这样的资本税，因这将损害经济成长。
爱尔兰、希腊、西班牙、意大利、塞浦路斯和葡萄牙这些欧元区受困国家近期推行的改革和调整，已经为经济持续增长改善了条件，但德国央行仍担心其负债水平过高。
降低公共与私人债务仍是一项关键挑战，而即将到来的欧洲央行银行业状况测试有可能帮助解决银行业面临的问题。
德国央行称，测试取得成功还可能有助于欧元区二线国家摆脱对欧洲央行资金的依赖。
“欧洲货币政策的目的并不是确保国内银行体系和政府的偿债能力，也不能取代必要的经济调整或银行资产负债清理。”德国央行称。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。