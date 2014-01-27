欧洲金融：德国央行呼吁财政危机国家通过征收资本税来避免政府破产

路透法兰克福1月27日 - 德国央行周一表示，那些濒临财政破产的国家在寻求他国帮助之前，应该首先考虑征收一次性资本税，通过利用国内民间资金来摆脱困境。

“(征收资本税)与有关国民义务的原则相符，按照这一原则，在要求其他国家给予帮助之前，纳税人应该对自己国家政府的债务负起责任，”德国央行在月度报告中说道。

央行警告称，这样的征税具有很大风险，执行起来也不容易，只有在极端个别的情况下才应考虑，譬如是为了避免即将来临的主权债违约。

希腊获得欧元区、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)给予的2,400亿欧元纾困资金，以避免陷入灾难性违约和退出欧元区。目前为止资金尚未完全拨付。

但德国央行表示，不支持在德国施行经常征收这样的资本税，因这将损害经济成长。

爱尔兰、希腊、西班牙、意大利、塞浦路斯和葡萄牙这些欧元区受困国家近期推行的改革和调整，已经为经济持续增长改善了条件，但德国央行仍担心其负债水平过高。

降低公共与私人债务仍是一项关键挑战，而即将到来的欧洲央行银行业状况测试有可能帮助解决银行业面临的问题。

德国央行称，测试取得成功还可能有助于欧元区二线国家摆脱对欧洲央行资金的依赖。

“欧洲货币政策的目的并不是确保国内银行体系和政府的偿债能力，也不能取代必要的经济调整或银行资产负债清理。”德国央行称。(完)