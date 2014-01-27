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债券 | 2014年 1月 27日 星期一 19:56 BJT

巴西金融：央行将对抗货币走软对通胀的影响--总裁

路透伦敦1月27日 - 巴西央行总裁Alexandre Tombini周一表示，该央行将对抗货币走软对通胀的影响。

Tombini在伦敦的演讲中表示，巴西央行已升息以对抗通胀并应对全球新的金融状况。

该央行本月稍早升息50个基点至10.50%，但暗示可能准备将放缓升息步伐。巴西是全球紧缩步伐最积极的国家之一。

巴西央行周一公布的对民间分析师的调查显示，他们预计2014年巴西通胀率将为6.02%，远高于官方目标中值4.5%。(完)

(编译 于春红; 审校)
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