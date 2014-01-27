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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 19:50 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价升至两个半月高点

路透新加坡1月27日 - 亚洲380-cst燃料油溢价周一升至逾两个半月高点，交易商称，受到未来几周因西方供应仍低于均价将使价格上扬的预期支撑。

路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货升水6.02美元，高于周五的每吨1.10美元。

新加坡一交易商称，市场有预期认为船货溢价水准将进一步上扬，因此带动了当前的买盘。

另一名新加坡交易商称，2月开始的交易中可能会有较大的走势。

“我不会过度解读1月底的市况。真正的乐趣要下月才开始，”他说。

现货交易方面，三井出售4万吨380-cst燃料油给光汇石油，2月12-16日装运，每吨612美元。

Gunvor出售2万吨180-cst燃料油给BP，2月13-17日装运，每吨615美元。

摩科瑞出售4万吨380-cst燃料油给光汇石油，2月12-16日装运，每吨612美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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