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债券 | 2014年 1月 27日 星期一 20:12 BJT

欧洲金融：法德两国同意银行业有必要将风险交易进行分离--财长

路透巴黎1月27日 - 法国财政部长莫斯可维西周一表示，法国和德国一致同意这样的原则，即银行业必须将投机活动与其他业务分离。

“我们已经证实，原则上同意将投机性银行活动进行分离，”他在法德两国财长和央行官员会晤后表示。

德国财长朔伊布勒表示，两国还将确保新金融交易税不会损害双方金融市场运行作为目标。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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