国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但菲律宾寻求进一步买入

路透新加坡1月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑至四个交易日低点每吨145.35美元，因上周涌现大量买盘后，北亚的现货需求消退。

但菲律宾JG Summit Holdings旗下JG Summit Petrochemical Corp正寻求在其蒸汽裂解装置3月中左右开工前进口第二批石脑油船货。

该公司准备标购约3万吨石脑油船货，到货日期为3月上半月，中标结果将在1月28日公布。同一天台湾中油公司也料将宣布一笔全馏分重石脑油的标购结果，该石脑油到货日期和地点为2月26日至3月20日的高雄。

“信心一直十分波动。但总体而言，市场似乎受到支撑，”，一位新加坡的交易员说。

作为石脑油替代品的液化石油气价格居高不下，因此亚洲石化厂商仍然难以降低对石脑油的依赖。

印度MRPL售出3.5万吨石脑油，2月26-28日从印度New Mangalore装运，购买方为日本的丸红，离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水36.50美元左右。

ONGC标售3.5万吨2月22-23日从Hazira装运的石脑油，之前该公司因1月24日生产故障，取消一笔2月18-19日的船货出售协议。

亚洲汽油裂解价差连续第二个交易日下降，触及三日低点每桶7.18美元，因新的现货交易有限。

据闻菲律宾Petron中标购买第二批15万桶汽油船货，装运日期在2月，但细节未能立即获得。(完)

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