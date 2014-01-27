国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但菲律宾寻求进一步买入

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透新加坡1月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑至四个交易日低点每吨145.35美元，因上周涌现大量买盘后，北亚的现货需求消退。
但菲律宾JG Summit Holdings旗下JG Summit Petrochemical Corp正寻求在其蒸汽裂解装置3月中左右开工前进口第二批石脑油船货。
该公司准备标购约3万吨石脑油船货，到货日期为3月上半月，中标结果将在1月28日公布。同一天台湾中油公司也料将宣布一笔全馏分重石脑油的标购结果，该石脑油到货日期和地点为2月26日至3月20日的高雄。
“信心一直十分波动。但总体而言，市场似乎受到支撑，”，一位新加坡的交易员说。
作为石脑油替代品的液化石油气价格居高不下，因此亚洲石化厂商仍然难以降低对石脑油的依赖。
印度MRPL售出3.5万吨石脑油，2月26-28日从印度New Mangalore装运，购买方为日本的丸红，离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水36.50美元左右。
ONGC标售3.5万吨2月22-23日从Hazira装运的石脑油，之前该公司因1月24日生产故障，取消一笔2月18-19日的船货出售协议。
亚洲汽油裂解价差连续第二个交易日下降，触及三日低点每桶7.18美元，因新的现货交易有限。
据闻菲律宾Petron中标购买第二批15万桶汽油船货，装运日期在2月，但细节未能立即获得。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30