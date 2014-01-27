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债券 | 2014年 1月 27日 星期一 20:35 BJT

欧洲金融：欧洲央行银行业检查应不会出现大的意外--法国央行总裁诺亚

路透巴黎1月27日 - 法国央行总裁诺亚周一表示，欧洲央行即将对银行业资产状况展开的检查应该不会发现什么意外的大问题，因银行业已经采取行动清理其资产负债表。

“鉴于银行业已经作出的努力，没有理由会再出现什么刺激性的情况了，”诺亚在法国和德国财长与央行官员的会晤中表示。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)
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