欧洲金融：欧洲央行银行业检查应不会出现大的意外--法国央行总裁诺亚

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透巴黎1月27日 - 法国央行总裁诺亚周一表示，欧洲央行即将对银行业资产状况展开的检查应该不会发现什么意外的大问题，因银行业已经采取行动清理其资产负债表。
“鉴于银行业已经作出的努力，没有理由会再出现什么刺激性的情况了，”诺亚在法国和德国财长与央行官员的会晤中表示。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。