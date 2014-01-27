国际油市：亚洲柴油裂解价差延续涨势，Bahrain取消一笔航煤标售

路透新加坡1月27日 - 亚洲柴油裂解价差周一延续涨势至每桶18.61美元的一个半月高点，因市场冀望由于欧洲和美国的强劲需求以及亚洲炼厂削减生产，将使供应更加紧张。

占亚洲中质馏分油出口约三分之一的韩国和日本炼厂目前原油加工量比一年前下滑，由于地区供应过多因而在通常的高需求季减产。

“鉴于需求看来疲弱，唯一能推高价格的办法就是减产，”一新加坡交易员说。

1月24日欧洲市场柴油人气高涨，因交易商预期那里和美国东海岸地区面临严冬。

亚洲卖家积极寻找机会将柴油出售到欧美市场，因远东地区供应充足。

航空燃料市场疲弱，促使Bahrain Petroleum(Bapco)取消一笔2月15-18日装运的3万吨航煤标售，因投标价格过低，离岸价格为较中东报价升水不足2美元。

未能立即联络到Bapco置评，但其目标升水价可能要高于2美元。

现货市场有三笔柴油成交。

联合石化向壳牌出售15万桶500ppm柴油，装运日期为2月11-15日，价格为每桶122.40美元。

嘉能可出售给BB Energy 15万桶500ppm柴油，装运日期为2月21-27日，价格为平价。

BP购买15万桶10ppm柴油，卖家为Sietco，装运日期为2月11-17日，价格升水为0.80美元。

价格基准均为新加坡离岸报价。(完)

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