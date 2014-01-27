国际油市：亚洲柴油裂解价差延续涨势，Bahrain取消一笔航煤标售

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透新加坡1月27日 - 亚洲柴油裂解价差周一延续涨势至每桶18.61美元的一个半月高点，因市场冀望由于欧洲和美国的强劲需求以及亚洲炼厂削减生产，将使供应更加紧张。
占亚洲中质馏分油出口约三分之一的韩国和日本炼厂目前原油加工量比一年前下滑，由于地区供应过多因而在通常的高需求季减产。
“鉴于需求看来疲弱，唯一能推高价格的办法就是减产，”一新加坡交易员说。
1月24日欧洲市场柴油人气高涨，因交易商预期那里和美国东海岸地区面临严冬。
亚洲卖家积极寻找机会将柴油出售到欧美市场，因远东地区供应充足。
航空燃料市场疲弱，促使Bahrain Petroleum(Bapco)取消一笔2月15-18日装运的3万吨航煤标售，因投标价格过低，离岸价格为较中东报价升水不足2美元。
未能立即联络到Bapco置评，但其目标升水价可能要高于2美元。
现货市场有三笔柴油成交。
联合石化向壳牌出售15万桶500ppm柴油，装运日期为2月11-15日，价格为每桶122.40美元。
嘉能可出售给BB Energy 15万桶500ppm柴油，装运日期为2月21-27日，价格为平价。
BP购买15万桶10ppm柴油，卖家为Sietco，装运日期为2月11-17日，价格升水为0.80美元。
价格基准均为新加坡离岸报价。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30