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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 22:40 BJT

美国热股：谷歌与三星达成全面专利协议，谷歌盘初下滑

路透1月27日 - 美国谷歌 与韩国三星电子 周日宣布，双方已达成一项全面的专利交叉授权协议。二者经常陷入专利侵权官司，但往往不是针对彼此。

在周一美股盘初交易中，谷歌跌0.6%，报1,117美元。(完)
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