更新版 1-德国经济：企业信心数据及央行报告均显示经济成长将更为强劲

路透柏林1月27日 - 德国企业信心在1月触及两年半高点，且德国央行表示，该国经济成长将会在第一季加快。

德国经济智库Ifo周一公布面向约7,000家企业的月度调查显示，1月Ifo企业景气判断指数为110.6，为连续第三个月上升。

1月数据较去年12月的109.5高出逾一个点，为2011年7月以来高点，也高于路透调查预期的110.0。

Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)向路透表示，这样强劲的调查结果暗示，德国1-3月经济成长率料将达到0.5%，约为第四季估计增幅的将近两倍。

德国央行在其月报中称，预计1-3月经济成长将加速，因工业部门成长动能加强。央行并指出出口和生产前景都大幅改善。

上周一些调查显示德国民间部门成长速度为逾两年半以来最快，且投资者信心接近约八年来高位，暗示第一季前景良好。

但经济学家警告称，去年经济表现并不像那些“软性”民间调查结果预测的那样。

“德国经济成长的小小谜题仍然存在。一方面软性指标仍然保持强劲，消费者和企业信心都接近纪录高位，另一方面硬性数据表现滞后且依然如此，”荷兰国际集团(ING)经济学家Carsten Brzeski说。

不过，近期的一些硬性数据已经显示工业生产、订单、出口和零售销售方面都出现改观。

德国Ifo企业景气判断指数与GDP成长的相关图表请点选： link.reuters.com/bum65s

德国Ifo指数和Zew经济景气判断指数的相关图表请点选： link.reuters.com/mag88s

德国央行表示，今年底GDP增长可能“非常强劲”，因国内需求增长，海外对德国商品的需求增大，以及工业部门提供支撑。

Ifo调查显示，企业对于未来前景的看法较近三年来更加乐观，对当前业务状况的看法也比2012年6月以来的任何时候都乐观。(完)