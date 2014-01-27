美股业绩：卡特彼勒第四季获利优于预期，盘前股价跳涨

路透1月27日 - 卡特彼勒(Caterpillar) 周一公布的季度获利较预期强劲，因这家全球最大的矿业和建筑设备制造商积极削减成本，抵销推土机械销售持续疲弱的影响。

财报公布后，卡特彼勒股价在纽约盘前电子交易中上涨6.1%，报91.40美元。

该公司董事长暨执行长Doug Oberhelman在声明中称，公司开始见到“全球经济改善的迹象，应是(未来)销售的利多”。

Oberhelman的乐观看法也涵盖了新兴市场，他说卡特彼勒预期2014年经济成长将升温。新兴市场是近几周来投资人的忧虑所在。

尽管如此，他表示公司预期矿业客户未来一年将持续削减新设备投资。

因此，Oberhelman表示，卡特彼勒将继续“在2014年采取额外的举措”来削减成本。他将此行动称为“让公司在经济改善和销售回温时，能有更好状况来因应的必要决定”。

卡特彼勒公布第四季获利10亿美元，或每股获利1.54美元，高于2012年第四季的获利6.97亿美元和每股获利1.04美元。

2013年第四季营收减少10%至144亿美元。