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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 22:38 BJT

美国热股：卡特彼勒第四季获利优于预期，盘初股价大涨逾6%

路透1月27日 - 卡特彼勒 周一公布的季度获利较预期强劲，因这家全球最大的矿业和建筑设备制造商积极削减成本，抵销推土机械销售持续疲弱的影响。

在周一美股盘初交易中，卡特彼勒股价大北6.09%，至91.41美元。(完)
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