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债券 | 2014年 1月 28日 星期二 00:36 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.055%，投标倍数为3.94

路透华盛顿1月27日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.045 低值 0.035 投资 0.056 价格 99.986097 高值得标比率 30.21% 投标倍数 3.94 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,948,900 总投标 110,368,866,900 竞争性投标得标 26,753,832,000 非竞争性投标得标 397,316,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/30 到期日 2014/05/01 CUSIP码 912796BE8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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