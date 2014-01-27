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债券 | 2014年 1月 28日 星期二 00:37 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.065%，投标倍数为4.81

路透华盛顿1月27日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.055 低值 0.040 投资 0.066 价格 99.967139 高值得标比率 73.40% 投标倍数 4.81 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 20,000,504,900 总投标 96,183,304,900 竞争性投标得标 18,916,767,000 非竞争性投标得标 407,737,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/30 到期日 2014/07/31 CUSIP码 912796DK2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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