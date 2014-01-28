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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 09:21 BJT

中国公开市场：今日共进行1,500亿元14天期逆回购，21天期缺席--业内人士

路透北京1月28日 - 业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限14天期 。21天期品种上周暂时新增后，本周缺席。

自2013年12月以来，14天逆回购一直暂停，不包括本周，此前已有八周未现身。

央行公开市场上周新增21天期逆回购品种，当周共净投放3,750亿元人民币，为近一年来最大单周净投放。

央行公开市场一级交易商本周周二、周四可报送的需求包括28天期正回购、三个月央票和14天期逆回购，21天期逆回购仅在周二报需求。另外，因跨春节原因，此前一直进行的七天期品种本周未现身。

本周公开市场仅有750亿元人民币的逆回购到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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