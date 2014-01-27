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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 23:05 BJT

表格：美国12月新屋销售较前月下降7%，年率为41.4万户

路透1月27日 - 美国商务部周一公布，12月新屋销售年率为41.4万户，预估为45.7万户，11月修正后为44.5万户(前值为46.4万户)。

美国12月新屋销售较前月下降7.0%。

美国2013年新屋销售为42.8万户，为2008年来最高。 经季节因素调整后的12月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 12月 11月 11月前值 10月 10月前值 2012年12月 总户数 -7.0 414 445 464 463 474 396（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿；审校　母红)
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