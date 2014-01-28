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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 22:15 BJT

美国数据：11月标普/Case-Shiller房价指数升0.9%，略胜预期

路透纽约1月28日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，11月美国独栋屋价格按月升幅略优于预期，其同比升幅为约八年来最大。

按季节调整后，11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.9%，预估为上升0.8%。

美国11月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.7%，和预期一致%。美国11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比升幅为2006年2月来最大。(完) (编译 利棣儿；审校　李军)
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