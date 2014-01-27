《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 69.98 -0.05 -0.07 3345107
搜狐 71.25 -1.06 -1.47 736946
网易 74.38 -0.08 -0.11 593444
百度 158.68 -2.69 -1.67 4675492
台湾
台湾积体电路 17.15 -0.42 -2.39 2070516
联电 2.03 -0.04 -1.93 233236
日月光 4.56 -0.06 -1.30 89505
矽品精密 5.97 +0.00 +0.00 685204
和信超媒体 1.03 -0.08 -7.21 523352
友达 2.84 -0.07 -2.41 141060
中华电信 29.39 -0.51 -1.71 55715
台湾国际航电 45.27 +0.06 +0.13 837038
香港
中国移动 48.48 -0.07 -0.14 211599
中国联通 12.88 -0.21 -1.60 148317
中国电信 45.78 -0.67 -1.44 16577
中芯国际 4.93 +0.34 +7.41 127289
电讯盈科 4.40 -0.03 -0.56 2372
(完)
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