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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 69.98 -0.05 -0.07 3345107

搜狐 71.25 -1.06 -1.47 736946

网易 74.38 -0.08 -0.11 593444

百度 158.68 -2.69 -1.67 4675492

台湾

台湾积体电路 17.15 -0.42 -2.39 2070516

联电 2.03 -0.04 -1.93 233236

日月光 4.56 -0.06 -1.30 89505

矽品精密 5.97 +0.00 +0.00 685204

和信超媒体 1.03 -0.08 -7.21 523352

友达 2.84 -0.07 -2.41 141060

中华电信 29.39 -0.51 -1.71 55715

台湾国际航电 45.27 +0.06 +0.13 837038

香港

中国移动 48.48 -0.07 -0.14 211599

中国联通 12.88 -0.21 -1.60 148317

中国电信 45.78 -0.67 -1.44 16577

中芯国际 4.93 +0.34 +7.41 127289

电讯盈科 4.40 -0.03 -0.56 2372

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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