《综述》美国新屋销售降幅大于预期，但服务业增长加速

《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
表现不错的Markit数据助推了人们对今年经济增长强劲的预估。分析师坚信，即便抵押贷款利率攀升，房屋市场仍将重拾部分失地。
"随着经济增长不断改善，我们预期新屋销售活动在新的一年应会加速，"富国银行证券资深经济分析师Mark Vitner说道。
2013年全年独栋新屋销售总计为42.8万户,为2008年以来最高，较2012年增长16.4%。
上月新屋价格中值较2012年12月增长4.6%。2013年全年价格增长8.4%，为2005年以来最大增幅，新屋价格中值攀升至26.58万美元，创纪录最高。(完)
(编译 张涛/朱晓军/张明均/孙茉莉; 审校 张涛/王兴亚/母红)
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI