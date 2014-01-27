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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 06:49 BJT

《综述》美国新屋销售降幅大于预期，但服务业增长加速

表现不错的Markit数据助推了人们对今年经济增长强劲的预估。分析师坚信，即便抵押贷款利率攀升，房屋市场仍将重拾部分失地。

"随着经济增长不断改善，我们预期新屋销售活动在新的一年应会加速，"富国银行证券资深经济分析师Mark Vitner说道。

2013年全年独栋新屋销售总计为42.8万户,为2008年以来最高，较2012年增长16.4%。

上月新屋价格中值较2012年12月增长4.6%。2013年全年价格增长8.4%，为2005年以来最大增幅，新屋价格中值攀升至26.58万美元，创纪录最高。(完)

(编译 张涛/朱晓军/张明均/孙茉莉; 审校 张涛/王兴亚/母红)
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