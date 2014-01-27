全球外汇市场1月28日主要消息

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会
0030 - 澳洲国民银行(NAB)12月企业现况指数与企业信心指数
0700 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动
0700 - 德国12月进口物价
0745 - 法国1月消费者信心指数
0900 - 意大利1月消费者信心指数
0930 - 英国第四季国内生产总值(GDP)初值
1000 - 意大利12月薪资指数
-- - 美国12月建筑许可年率
1245 - 美国1月25日当周ICSC/高盛连锁店销售
1330 - 美国12月耐久财订单
1355 - 美国1月25日当周Redbook连锁店销售
1400 - 美国11月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数
1500 - 美国1月消费者信心指数
1500 - 美国里奇蒙联邦储备银行1月制造业指数
1500 - 美国达拉斯联邦储备银行1月服务业活动指数
1700 - 德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
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路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。