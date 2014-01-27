更新版 2-美股业绩：苹果iPhone销量和财测均低于市场预期，股价下挫

但外界关注的是iPhone销量与营收展望低于市场预期。在苹果周一公布业绩之前，许多投资者曾怀有很高的期望。

苹果在竞争极其激烈的中国市场的销售情况，继续受到投资者的密切关注。中国是苹果的第二大市场，但在过去几个季度拖累了该公司的营收和利润率。在中国市场，苹果的份额不断被三星等对手抢走，但投资者希望，与中国移动结盟将帮助其改变在该市场的处境。

在包括香港和台湾在内的大中华地区，营业收入较上年同期增长29%至88.4亿美元，受到强劲的iPad销售和iPhone在9月全球发布的提振，当时中国首次包括全球发布范围之内。

苹果高层没有谈及在中国的iPhone销量。但激烈竞争不仅来自三星，也来自华为和小米等本地的低成本手机厂商。

在竞争较不激烈的平板电脑领域，苹果当季在全球售出了创纪录的2,600万台iPad，符合华尔街的预估。奥本海默对路透表示，苹果12月当季在中国大陆的iPad销量增长一倍多，为创纪录销量做出了贡献。

较长期来看，投资者继续希望苹果2014年能拿出令人惊喜的产品。目前外界猜测，苹果将推出一款智能手表或电视产品。其他人则认为，苹果可以利用其巨大的iPhone和iTunes用户基础，进军移动支付或广告领域。

“我们需要看到他们进行新产品开发，可能是在软件、移动支付和广告等领域，那会让我们感觉到有成长的机会，”Gauna表示。