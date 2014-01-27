日韩经济指标预测--1月28日-2月4日****

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余41.8 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 +1.7% -1.3% 工业生产(较前月) +0.6% 持平 服务业产出(较前月) -- +0.1% 1月29日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +3.8% +4.0% 1月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 +1.2% +0.2% (较上月) +0.3% -0.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +1.2% +1.2% 全国整体CPI(较上年同期) -- +1.5% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.7% +0.7% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 12月 1.01 1.00 失业率 3.9% 4.0% 2350 日本工业生产初值 12月 +1.2% -0.1% 工业生产一个月预估 -- +2.8% 工业生产两个月预估 -- +4.6% 1月30-31日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 55.2 1月31日(五) 0500 日本建筑业订单(较上年同期) 12月 -- +2.2% 房屋开工(较上年同期) +13.5% +14.1% 2月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月 -0.2% +7.0% 进口(较上年同期) -1.8% +3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差36.5 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.5% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.8 2月4日(二) 暂无重要经济指标公布。(完)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
================== 今日重要政经消息================= 4月21日（周五） 公布1-3月失业率。 公布3月份消费物价指数（CPI）。 中国海外发展公布首季业绩。 中国建筑国际公布首季业绩。 中车时代电气公布首季业绩。 华润水泥控股公布首季业绩。 北京京客隆公布首季业绩。 上海电气公布首季业绩。 中国联通公布首季业绩。 14:00 晨鸣纸业在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公