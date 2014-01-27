重发 -《焦点》RBS再掏30亿英镑为历史坏账买单，2013年面临巨额亏损

(重发以解决个股代码无法使用问题)

* 预留19亿英镑赔付违规销售的美国住房贷款

* 预留4.65亿英镑赔付违规销售的贷款保险

* 预留5亿英镑赔付违规销售的互换合约

* 八位高管放弃奖金

* 股价收跌2.2%

路透1月28日 - 苏格兰皇家银行(RBS) 进一步掏出数十亿英镑来为过去犯的错误买单，这令其深陷亏损，并导致其高管无法拿到去年的奖金。

该银行召开董事会后，在交易动态中意外宣布了新的预备金事项。这对于新任执行长Ross McEwan而言不啻于一次打击。他希望能够拯救这家已经部分国有化的银行。2008年，英国政府投入450亿英镑(750亿美元)对该银行进行救援。

董事长Philip Hampton称，“RBS在危机中受损比大多银行都更严重，今天这些费用代表了进一步清理我们在2008年金融危机前造成的乱象。”

在周一增加预备金费用后，RBS的2013年获利中将扣除超过70亿英镑，使其面临着巨额亏损。该银行在去年11月表示，将预留40-45亿英镑用于弥补“坏账银行”的资产损失。

景顺(Investec)分析师Ian Gordon预计，2013年RBS在此前他预计的亏损50亿英镑基础上，将增加亏损30亿英镑，共计约80亿英镑。

RBS财务主管Nathan Bostock表示，这笔准备金将导致RBS在2013年产生“巨亏”。Bostock今年将离开前往西班牙桑坦德银行 。

不过，RBS前20大股东之一表示，这笔准备金“并未出乎意料”。

该股东表示，“未来几年，多数人预期其诉讼费用介于30-40亿英镑，而RBS选择略为加速认列。这可能是为了在一年或18个月内摆脱历史遗留问题。”

不过，对于准备开始卖出RBS持股的英国政府而言，新的费用可能会令其计划推迟；英国政府持有RBS的82%股权。Hampton此前表示，该银行今年可能开始准备提出在今年售股的招股说明书，但部分银行业和政界消息人士称等待三到五年时间是更为实际可行的时间表。