重发 -《焦点》RBS再掏30亿英镑为历史坏账买单，2013年面临巨额亏损

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
Hampton在电话会议上表示，“其实股价、市场偏好、以及我们状态是否良好是由政府来认定。然后他们就可决定是否要出售股票。”
Hampton证实RBS正与股东磋商多个有关员工奖金的计画，2014年的奖金最高可能为薪水的200%。新的欧盟规定是，若员工奖金计画未获股东通过，则奖金最高不得超过薪水的100%。
**政治问题**
Hampton指出，“我们需要对我们的股权结构保持敏感度，以及随之而来的政治及媒体问题，但我们认为能够提出具有竞争力的薪资水准，对于业务前景而言至为重要。”
RBS表示，包含美国业务主管Bruce Van Saun在内的多位高阶主管将拿不到2013年的奖金。McEwan已经选择在2013年或2014年不领取奖金。
McEwan表示，“这与领导能力有关。我知道过去的错误并非现有团队的责任，但我们是现任领导人，必须展先出我们认真负责的一面。”
RBS指出，已再提拨31亿英镑来处理过去行为不当问题，包括19亿英镑来处理美国房屋贷款潜在不当销售的相关理赔。
该公司同时表示，已经额外提列4.65亿英镑来补偿购买违规销售贷款保险的客户，另外有5亿英镑将用于补偿购买违规销售复杂利率对冲产品的小型企业客户。
另外提列了2亿英镑来解决其他行为不当及法律费用。
RBS为了不当销售付款保障保险所提列的金额总计已达31亿英镑，而预计为利率互换合约补偿提列金额已达12.5亿英镑。
RBS股价收盘下跌2.2%至3.322英镑。该行预计于2月27日公布2013全年财报。(完) (编译/审校 朱晓军/张明钧/张若琪)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申