重发 -《焦点》RBS再掏30亿英镑为历史坏账买单，2013年面临巨额亏损

Hampton在电话会议上表示，“其实股价、市场偏好、以及我们状态是否良好是由政府来认定。然后他们就可决定是否要出售股票。”

Hampton证实RBS正与股东磋商多个有关员工奖金的计画，2014年的奖金最高可能为薪水的200%。新的欧盟规定是，若员工奖金计画未获股东通过，则奖金最高不得超过薪水的100%。

**政治问题**

Hampton指出，“我们需要对我们的股权结构保持敏感度，以及随之而来的政治及媒体问题，但我们认为能够提出具有竞争力的薪资水准，对于业务前景而言至为重要。”

RBS表示，包含美国业务主管Bruce Van Saun在内的多位高阶主管将拿不到2013年的奖金。McEwan已经选择在2013年或2014年不领取奖金。

McEwan表示，“这与领导能力有关。我知道过去的错误并非现有团队的责任，但我们是现任领导人，必须展先出我们认真负责的一面。”

RBS指出，已再提拨31亿英镑来处理过去行为不当问题，包括19亿英镑来处理美国房屋贷款潜在不当销售的相关理赔。

该公司同时表示，已经额外提列4.65亿英镑来补偿购买违规销售贷款保险的客户，另外有5亿英镑将用于补偿购买违规销售复杂利率对冲产品的小型企业客户。

另外提列了2亿英镑来解决其他行为不当及法律费用。

RBS为了不当销售付款保障保险所提列的金额总计已达31亿英镑，而预计为利率互换合约补偿提列金额已达12.5亿英镑。